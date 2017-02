Besser hätte es für Julia Dujmovits in Bulgarien nicht laufen können. Die Südburgenländerin schrammte im großen Finale gegen die Schweizerin Patrizia Kummer um eine Hundertstelsekunde an ihrem ersten Weltcupsieg seit fast zwei Jahren vorbei. Sie hatte Ende Februar 2015 den Parallel-Riesenslalom (PGS) in Asahikawa (Japan) gewonnen.

„Freude überwiegt, wie ich gefahren bin“

„So knapp verliert man nie gerne, die Hundertstel kommt in unserem Sport irgendwann zurück“, freute sich Julia Dujmovits über Platz zwei.

„Deswegen überwiegt jetzt auch die Freude darüber, wie ich gefahren bin.“ Die Saison war bis jetzt für sie nicht leicht, „ich kämpfte mit zwei Fingerverletzungen, zuletzt arbeitete ich noch intensiv an der Materialabstimmung.“ Beim zweiten Rennen, am Sonntag darauf, musste Dujmovits im Viertelfinale gegen die Japanerin Tomoka Takeuchi, im Mittelteil des Kurses in den Schnee und wurde unmittelbar vor ÖSV-Teamkollegin Sabine Schöffmann als beste Österreicherin Fünfte.

„Mit Schlägen in der Piste musste man rechnen, die Verhältnisse waren sehr schwierig. Im Viertelfinale war ich kurz überrascht, dass Tomoka so knapp an mich herankam.“ Vielleicht war auch deshalb die Konzentration nicht zu 100 Prozent da, als sie den Schlag bekam. „Ich weiß, dass ich im Hinblick auf die nächsten Rennen und die WM im März in der Sierra Nevada (Spanien) noch an ein paar Kleinigkeiten arbeiten muss.“