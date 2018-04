In Bad Gastein stand für Österreichs Sportler der letzte Europacup der Saison auf dem Programm. Sebastian Jud beendete das Rennen auf Platz sieben. Nach der Qualifikation lag er auf Rang elf, nach zwei Fehlern im Halbfinale scheiterte er jedoch und verpasste den Einzug ins große Finale.

Trotz Verletzung schnell wieder zurückgekämpft

„Ich kam sehr schlecht aus der Startbox heraus. Dabei ließ ich doch wenige Sekunden gegenüber meiner Konkurrenz liegen.“ Im kleinen Finale erreichte er Platz drei, insgesamt gesehen bedeutete das Rang sieben.

Die Saison ist nun vorbei, „ich habe das Gefühl, als hat sie erst begonnen. Für mich verging die Zeit wie im Flug.“ Die Saison startete für ihn Ende August 2017 mit dem Schneetraining, ehe im Dezember die ersten Rennen folgten. Nach einem kurzen Dämpfer – Jud hatte sich das Speichenköpfchen gebrochen (die BVZ berichtete) – arbeitete er sich im Jänner wieder an die Spitze heran. „Diese Verletzung hat mir sicher viele Plätze im Europacup gekostet.“

Aktuell steht „chillen“ auf dem Programm

Nachdem die Verletzung ausgeheilt war, schaffte es der Mühlgrabener, wieder konstant gute Rennen zu bringen. „Die Leistungen bei den letzten sechs Rennen waren super. Mit den Monaten März und April bin ich zufrieden, so hätte die gesamte Saison verlaufen können.“

Aktuell laboriert Jud an einer Grippe, die er auskurieren will, daher steht diese Woche „chillen“ auf dem Programm. Danach wird er sich mit Konditionstrainer Robert Antoni treffen, um die Saison zu besprechen. Außerdem erfolgt die neue Trainingsplanung. Das Training für die neue Saison startet bereits am 20. April.