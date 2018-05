Die erste Süd-Fusion der jüngeren Vergangenheit nimmt mehr und mehr Konturen an. So war eine Fusion der drei Nachbargemeinden aus Stuben, Redlschlag und Bernstein schon im Vorjahr konkretes Thema, scheiterte am Ende aber an einem Veto der Redlschlager, die gerne eigenständig bleiben wollten. Nun sieht es allerdings so aus, als ob der SV Stuben und der SV Bernstein schon bald gemeinsame Sache machen.

„Es stimmt, wir wollen mit Stuben zusammengehen“, sagte Bernsteins Sektionsleiter-Stellvertreter Franz Habetler zur BVZ und schoss nach: „Die Gespräche sind schon sehr weit fortgeschritten, aber unter Dach und Fach ist noch nicht alles. Einige Punkte sind noch offen.“ Ähnliche Töne auch von Stubens Oberhaupt Konrad Renner: „Ich gehe ebenfalls davon aus, dass das passieren wird.“

Eine Einigung gibt es derweil schon in der Frage, wo bei einer Fusion gekickt werden würde. Habetler: „Wir haben uns da grundsätzlich so geeinigt, dass ein Heimspiel in Bernstein, das Nächste dann in Stuben und dann wieder in Bernstein stattfinden soll. Ich glaube, dass das die fairste Lösung für beide Seiten wäre.“ Vor allem auch, weil die Bernsteiner erst zuletzt eine neue Kabinenanlage bauten, die alle Stückerln spielt. Wie auch die in Stuben, die sehr viel hermacht. Fast sicher ist auch der Name des Klubs, der Bernstein-Stuben heißen und in der 2. Liga Süd spielen soll.