Wer rein auf die letzten beiden Testspielergebnisse des SV Eberau blickt, wird als Anhänger des amtierenden Meisters leichte Sorgenfalten erhalten. Erst hieß es nämlich gegen die Rapid Amateure 0:9, ehe man auch gegen den Regionalliga Mitte-Spitzenklub aus Hartberg am vergangenen Wochenende mit 0:4 den Kürzeren zog. Dabei zog man im Lager der Eberauer dennoch ein positives Resümee, wie Pressesprecher Alfred Ranftl bestätigte: „Grundsätzlich waren wir mit diesem Auftritt zufrieden. Es gab leider zu viele Schwächen in unserer Defensive und wir haben ihnen das Tore schießen zu einfach gemacht.“ Die starken Gegner in der Vorbereitung sind aber wohl überlegt, wie auch Ranftl bestätigte: „Das bringt einen schon weiter, da die Gegner schneller sind, auch schneller spielen und man so immer gefordert ist.“

Ein bisschen anders wird die Gemengelage gegen den kommenden Gegner aus Pöllau sein. Dieser kickt „nur“ in der steirischen Landesliga und so werden Patrick Kraller und Kollegen auch selbst mehr Ballbesitzzeiten generieren. Dieser Probegalopp steigt am kommenden Freitag, ab 19.30 Uhr, in Szombathely. Zwei Tage später geht es dann für den SVE-Tross Richtung Medulin/Kroatien. Dort steigt das sechstägige Trainingslager, wobei praktisch alle Mannen mit an Bord sind. Ranftl: „Wir werden auch gegen einen Verein aus Deutschland testen. Wir freuen uns sehr darauf.“