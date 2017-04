Nach 60 Minuten war es so weit: Lukas Spirk, der sich vor einem halben Jahr – ausgerechnet in Allhau – schwer verletzte, ist zurück. Und mit ihm beim SV Eberau die Hoffnung auf positivere Zeiten und vor allem auch Ergebnisse. Das klappte beim 0:1 gegen Allhau noch nicht, aber der Zug im letzten Drittel war ein anderer, als der Tschantschendorfer die Wiese betrat.

| BVZ

„Da merkte man erst, wie wichtig er ist und wie sehr er fehlte“, sagte auch Pressesprecher Alfred Ranftl, während Trainer Klaus Guger den Stürmer lobte, aber auch vorsichtig blieb und ihn weiter behutsam aufbauen will: „Für ihn ging es zu langsam, für mich war es genau richtig. Er hat sensationell gearbeitet, aber wir dürfen das Ganze nicht überstürzen.“

So wird „Spirki“ beim Auswärtsauftritt bei der Parndorfer Zweiten am Freitag wohl noch nicht starten, was dann am Montag darauf gegen St. Margarethen schon passieren könnte. Guger: „Es kommen immer mehr Leute zurück und das hebt die Qualität. Wir wollen punkten und wenn es nur mal ein Zähler wäre.“

Apropos Guger: Der bekam das Vertrauen des Vorstandes ausgesprochen. Ranftl dazu: „Da gibt es keine Diskussion.“