Trist lag am Freitag gegen die Mittagszeit der ehrwürdige Hauptplatz des SV Großpetersdorf dar. Schwer vorstellbar, dass nur knapp eine Woche später hier an eine reguläre Austragung des Auftaktes gegen Oberdorf zu denken gewesen wäre. Und genau so sah es auch Großpetersdorfs Obmann Harald Schneller: „Der BFV hatte mit seiner Einschätzung recht und es war eine gute Entscheidung, da es irgendwann auch um die Gesundheit der Spieler geht.“

| BVZ

Zwei Tage später waren die äußeren Umstände schon deutlich angenehmer, denn beim 7:0-Sieg über Ollersdorf blinzelte zumindest die Sonne durch, auch wenn es bitterkalt blieb. „An und für sich läuft unsere Vorbereitung gut ab“, erklärte Trainer Christian Graf, der kurz nach Ende der Hinrunde in Amt und Würden stieg und zuvor beim Liga-Konkurrenten aus Heiligenkreuz arbeitete. Dabei ist er beim Traditionsklub angekommen, wie er erzählte: „Ich wurde sehr gut aufgenommen und man kann hier super arbeiten. Zudem ist es beim SVG wie in einer großen Familie. Das spürt man sofort.“

Dabei weiß der Stegersbacher um die Schwere der Aufgabe, denn es geht wieder „nur“ um den Ligaerhalt. Graf: „Ich gehe fest davon aus, dass wir unser Ziel erreichen.“