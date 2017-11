Unverändert wollte der SV Großpetersdorf in die Rückrunde 2018 gehen, muss aber wenige Wochen nach Abschluss des Herbstes all seine guten Vorsätze über Bord werfen, denn neben Imre Domokos, den es sehr wahrscheinlich Richtung Lockenhaus zieht, legte am Freitag auch Trainer Ludwig Tuba seine Ämter nieder.

„Ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich es in über einem Jahr nicht schaffte, die Mannschaft weiterzuentwickeln"

Über den Sommer wollte man den zuletzt sehr oft im Abstiegskampf befindlichen Traditionsklub neu aufstellen und eine gute Rolle in der Liga spielen, was trotz einiger guter Teilergebnisse (2:2 in Jennersdorf), mit Platz 13 nicht gelang. Das war auch der Hauptgrund für Tuba, sich vom SVG zu verabschieden, wie er auch der BVZ erklärte: „Ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich es in über einem Jahr nicht schaffte, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Ich wollte dem Verein, der immer sehr loyal zu mir stand, nun die Chance geben, mit neuem Trainer etwas aufzubauen. Es passt eben nicht jeder Trainer zu jedem Team“, so Tuba, der anfügte: „Ich möchte mich bedanken, dass man bis zum letzten Tag 100 Prozent hinter mir und meiner Vorstellung von Fußball stand. Wenn es dann nicht funktioniert, muss man eben die Reißlinie ziehen.“

Sehr gerne hätte derweil der Vorstand rund um Oberhaupt Schneller mit Tuba weitergearbeitet: „Ludwig ist ein absolut akribischer und professioneller Arbeiter, der sich vielleicht das eine oder andere Mal nicht verstanden fühlte. Ich möchte mich bei ihm aber für eine interessante und lässige Zeit bedanken. So ist aber nun mal das Geschäft.“

Der nachfolgende Coach soll nun schnell gefunden werden. Bis „Weihnachten“ wolle man laut Schneller Klarheit, der sich in den kommenden Tagen mit einigen Kandidaten zusammensetzen und diskutieren wird. „Persönlich tat mir die Entscheidung leid, aber es geht immer nur um den SVG. Ich weiß aber auch, dass wir weiter ein sehr interessanter Verein sind.“