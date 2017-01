Wie schon unter der Woche auf www.bvz.at berichtet wurde, verlässt Marek Paskoden SV Eltendorf, um sich in Markt Allhau einer neuen Herausforderung anzuschließen. Dabei ist das ein Wechsel mit langer Anlaufzeit, denn schon während seiner ersten Zeit beim Nachbarn aus Buchschachen, wo Pasko 2012 zum Meister der 2. Liga wurde, gab es immer wieder lose Kontakte zum UFC.

Auch später, als sich der bullige Angreifer in Oberwart in der Regionalliga versuchte, bei seiner zweiten Zeit in Buchschachen oder vor seinem Wechsel nach Eltendorf, waren die Allhauer immer wieder am Slowaken interessiert. Oft kam etwas dazwischen, bis zur vergangenen Woche, als der UFC endlich Vollzug melden konnte. „Schon vor seinem Transfer nach Eltendorf hat es sehr gut ausgesehen, aber wir haben seine Beweggründe damals verstanden“, erklärte Allhaus Pressesprecher Ewald Musser und fügte die Erwartungen betreffend an: „Wir erhoffen uns Tore und eine Entlastung von Christoph Monschein im Angriff. Marek war unser erklärter Wunschstürmer.“

Damit sind die Planungen quasi beendet, denn neben Pasko, schlagen auch Mario Krammer, Fabian Strobl und Alois Adelmann bei der Elf von Sandor Homonnai auf, die in der vergangenen Woche schon fünfmal (!) trainierte.