Und hat man kein Glück, kommt auch noch Pech hinzu. Dieses Sprichwort kann man dieser Tage getrost auf den SV Neuberg anwenden, denn nach Kristiyan Georgiev, der zu den Hoffnungsträgern für die Rückrunde zählte, sich zuletzt beim Training aber das Kreuzband riss, kam nun auch noch Tormann Bernhard Haspl mit derselben Verletzung hinzu. Diese zog er sich bei der 3:4-Niederlage beim Test gegen den 2. Liga-Herbstmeister aus Jennersdorf in der vergangenen Woche zu. „Das ist natürlich eine Katastrophe“, haderte Trainer Andi Konrad, während auch Obmann Martin Konrad in die gleiche Kerbe schlug: „Das ist alles nicht mehr normal.“

Suche nach neuen Einser-Goalie

So wäre man mit seinen Transfertätigkeiten prinzipiell fertig gewesen, musste nun aber umdisponieren und sich nach einem Ersatzmann umsehen. Noch am Montagabend kurz vor Redaktionsschluss wurden einige potenzielle Kandidaten getestet. Natürlich gebe es auch noch den erst 15-jährigen Sebastian Kracher, der schon in der Halle eine gute Figur machte, aber dem man nicht zu schnell zu viel zumuten wolle. „So dürfen wir ihn nicht ins kalte Wasser schmeißen“, erklärte der Chefcoach.

Neben all den Hiobsbotschaften gab es aber auch durchaus positive Neuigkeiten, denn mit Sandro und Roberto Kizlin fand ein junges kroatisches Brüder-Paar den Weg zum Südklub. Diese passen aufgrund ihres Alters sehr gut ins Profil und wurden so auch verpflichtet. „Sandro ist ein Stürmer und Roberto ein zentraler Mittelfeldspieler. Sie sind technisch gut und machten auch generell einen starken Eindruck“, berichtete Coach Konrad, während das Neuberger Oberhaupt über die beiden neuen Legionäre folgendes sagte: „Technisch sind sie sehr gut ausgebildet und dazu jung und talentiert.“

Für den Neuberger Tross geht es nun am Mittwoch ins Trainingslager nach Novigrad. „Eine gute Chance, die Neuen zu integrieren“, so der Coach.