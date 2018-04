Auch noch Tage später war dem Tross des SV Neuberg bewusst, welch Chance man in Allhau eigentlich liegen ließ. So kickte man vor der Pause nicht wirklich gut, führte aber dennoch komfortabel mit 2:0, ehe man nach Seitenwechsel jegliche Kompaktheit verlor und am Ende „nur“ einen Punkt holte. „Vor den Spielen hätte ich zwei Zähler wohl genommen, danach war es zumindest um einen Punkt zu wenig“, sagte Neubergs Obmann Martin Konrad.

Dabei kam beim Derby dann irgendwas alles zusammen, fiel der bis dahin starke Lukas Kantauer nach einem Zusammenprall mit Thomas Tiefengraber zur Pause aus, scheiterte Sebastian Paul in der Schlussphase an der Innenstange und zudem nahm Schiri Florian Jandl einen Elfmeter zurück, weil der Linienrichter das Foul außerhalb gesehen haben wollte und revidierte so seine eigentlich getroffene Entscheidung. „Da darf er sich nicht beeinflussen lassen“, meinte Oberhaupt Konrad weiter und Trainer Andi Konrad schoss nach: „Das war dann schon ein schlechter Scherz. Eine klare Fehlentscheidung.“

Klar ist aber auch, dass sich der SVN zuletzt Respekt erarbeitete, was an den Ergebnissen gegen Top-Teams liegt. „Das wir mithalten können, haben wir bewiesen, aber wenn wir von hinten weg wollen, brauchen wir Siege, denn ständige Punkteteilungen helfen nicht wirklich weiter.“

Schwer ist da die Aufgabe am Wochenende, denn Sauerbrunn kickte zuletzt richtig stark. „Eine starke Truppe, ein starker Gegner“, so der Coach, der einen Einsatz von Lukas Kantauer, der sich eine Gehirnerschütterung zuzog, als „fraglich“ einstufte.