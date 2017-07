Es bewegt sich einiges beim SV Neuberg. So verlor man nach Michi Strobl (Mattersburg Amateure), Sanel Soljankic (Stadlau), Balint Sasdi (Großpetersdorf), Dominik Weiss (Gleisdorf), Filip Peric (Kroatien) zuletzt auch noch Josip Pajvot, der sich wohl aller Voraussicht nach dem FC Deutschlandsberg anschließen wird. Auf der Habenseite stehen derweil Lukas Kantauer (Mattersburg Amateure), Sandro Csencsits (Stegersbach), Bernhard Haspl (Grafendorf) und Manuel Neubauer (Güttenbach). Dabei soll es aber nicht bleiben, denn es werden zwei Legionäre gesucht, die die Abgänge vergessen lassen sollen. Dabei war schon beim Blitzturnier in Eberau ein potenzieller Kandidat mit dabei, aber der entsprach nicht ganz den Erwartungen.

„Klar ist, dass in dieser Woche laufend Kandidaten da sein werden“, sagte Trainer Andi Konrad und beschrieb das Anforderungsprofil der wohl zwei Neuen so: „Ein offensiver Mann und einer für das Mittelfeld, wobei es gar nicht so wichtig ist, ob er zentral oder auf der Außenbahn einsetzbar ist. Da sind wir flexibel.“ In ähnlicher Form äußerte sich auch Obmann Martin Konrad: „Wir brauchen noch zwei neue Legionäre.“

Dabei wollen die Neuberger nichts dem Zufall überlassen, denn die sechs Abgänge wiegen schwer und Vorsicht ist geboten. Chefcoach Konrad: „Wir haben dann nur Stammspieler abgegeben und die Mannschaft wieder extrem verjüngt. Viel mehr darf da nicht mehr passieren. Da sind wir uns alle einig.“