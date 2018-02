Beschwerlich startete das Trainingslager des SV Neuberg am vergangenen Mittwoch, denn der (österreichische) Wettergott meinte es nicht wirklich gut mit Thomas Prisching und Kollegen. Es schneite und so dauerte alleine die Anreise von Neuberg bis nach Oberwart knapp „eineinhalb Stunden“, wie Trainer Andi Konrad berichtete. Als man Graz aber hinter sich ließ, besserte sich die Lage und mit etwa zweistündiger Verspätung trat man im kroatischen Novigrad seinen „Dienst“ an.

Mit guten Bedingungen, auch wenn der anhaltende Regen die ersten Einheiten verhinderte. Coach Konrad: „Da konnten wir dann nicht gleich auf den Platz, aber das waren nur Kleinigkeiten.“ Irgendwann war aber auch diese trübe Phase überwunden und man konnte auf Naturrasen für den Ernstfall üben. Das verlief reibungslos, wie Obmann Martin Konrad bestätigte: „Die Burschen haben sehr gut gearbeitet.“

Auch im zwischenmenschlichen Bereich, denn es galt vor allem die Zugänge Sandro und Roberto Kizlin, sowie Tormann Safet Jahic, der am Dienstag kurz vor Ende der Transferzeit noch verpflichtet wurde, zu integrieren. Was für Jahic sprach, erklärte Cheftrainer Konrad: „Er ist routiniert, passt sehr gut bei uns rein und stellt mit seiner Statur auch etwas dar.“