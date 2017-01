Platz drei beim diesjährigen Hallenmasters wurde beim Oberwarter Traditionsklub sehr gut aufgenommen. „Das Finale war drin, aber auch Platz drei ist ein positives Ergebnis“, sagte Obmann Michael Leitgeb.

Von diesen „positiven Ergebnissen“ gab es im letzten Jahr sportlich eher weniger. Das soll 2017 wieder anders werden und deshalb werken Leitgeb samt Funktionärsteam an einem schlagkräftigen Kader, um einem etwaigen erstmaligen Abstieg in die 2. Liga zu entgehen. So ist der Transfer von Innenverteidiger Akos Seper aus Neuberg schon länger fix und der Legionär soll auch nicht der Einzige bleiben, aber: „Wir machen sicher nicht irgendetwas. Wenn wir etwas machen, muss es Sinn machen und unsere erste Elf verstärken“, erklärte das SVO-Oberhaupt, der weiter anfügte: „Zuletzt waren etliche Kicker bei uns. Die rennen uns fast die Tür ein, aber ohne eine gewisse Recherche geht es nicht.“

Klar ist, dass im Tor, im Mittelfeldzentrum (Ex-Kicker Pejo Pejic ist ein Kandidat) und im Angriff noch etwas passieren wird. Fixiert war zu Wochenbeginn aber noch kein weiterer Zugang, wobei Sie www.bvz.at natürlich am Laufenden über den SVO hält.