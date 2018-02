Nach stressigen und sehr intensiven Tagen, die am Donnerstag in der Heimkehr aus dem Trainingslager in Porec gipfelte, ruhte das Geschehen beim SV Stegersbach am vergangenen Wochenende ein wenig. So stand kein Test auf dem Programm, was sich in dieser Woche natürlich wieder ändern wird. „Wir konnten bis dato jede geplante Einheit durchziehen, was nicht selbstverständlich ist“, sagte Trainer Max Karner und schoss nach: „Jetzt liegt es in den letzten zwei Wochen an uns, an der Phase des Spieles mit Ball zu arbeiten, denn da gibt es noch großes Entwicklungspotenzial.“

Dabei zeigten sich die Bedingungen in Kroatien nahezu perfekt und der Coach schwärmte: „Die Rasenplätze waren weit über unseren Erwartungen und auch das Hotel samt Essen war sehr gut. So soll es sein.“

Weiter geht es nun am Samstag gegen Weiz, wo man natürlich sehr gerne auf Naturrasen geprobt hätte, aber das Wetter wohl nicht mitspielen wird. Zumindest sah es zu Redaktionsschluss am Montag nicht wirklich gut aus. Karner: „Der Wunsch wäre es, aber darauf können wir keinen Einfluss nehmen.“

Sehr angetan war der Fachmann auch von den beiden Neuzugängen Jaka Ihbeisheh und Armin Deery, die aber auf einem unterschiedlichen Entwicklungsstand sind. „Jaka ist ein Qualitätsspieler, der sich sehr gut einfügte und ein sehr herzlicher Mensch ist. Seine Fähigkeiten haben wir schon gesehen. Armin ist ein sehr guter Fußballer, der sich an das Tempo und die Aggressivität noch gewöhnen wird müssen. Er braucht noch Zeit.“