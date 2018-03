Endlich hat die Leidenszeit ein Ende. Am Freitag will der SV Stegersbach ins Pflichtspieljahr starten, was zuletzt aufgrund der Wetterkapriolen nicht möglich war. Bad Sauerbrunn steht vor der Brust und auch wenn sich SVS-Cheftrainer Max Karner immer ein Hintertürchen in Sachen Aufstellung, Taktik und Spielanlage offenlässt, gilt eines als fast gesichert: Jan Röhrling wird spielen! Was der einstige Bayern-Trainer Louis van Gaal damals über den noch sehr jungen Offensiv-Akteur Thomas Müller sagte, darf man einige Stufen tiefer auch auf Karner und Defensiv-Allrounder Röhrling ummünzen.

Universal-Waffe im defensiven Verbund

Mal verteidigt er zentral in der Viererkette, dann auf den Halb-Positionen in einer Fünferreihe oder ab und an auf der defensiven Außenbahn. Zuletzt war der Mariasdorfer gar als Sechser unterwegs, was er aufgrund seiner technischen Fähigkeiten spielen kann. Als kampfstarker Ballverteiler, der möglichst fehlerfrei sein Spiel durchbringt und dem Team Halt gibt.

Nicht immer gelingt ihm das. Das muss festgehalten werden. Dabei sind es immer nur kleine Konzentrationsschwächen, die, je höher es hinauf geht, auch umso häufiger bestraft werden. Und Röhrling will nach oben, weil er das Potenzial dazu besitzt. Deshalb sagte er auch: „Ich muss meine Konzentration im ganzen Spiel aufrechthalten, um leichtsinnige Fehler, die mir leider noch zu oft passieren, abzustellen.“

Mittlerweile löst er Dinge souveräner

Eine Einschätzung, die ihn ehrt. Es wäre aber nicht so, als wenn er sein Spiel in den letzten Jahren nicht vorteilhaft umgestellt hätte. Als blutjunger Außenverteidiger musste er am 25. Mai 2015 erstmals in der Regionalliga von Beginn an ran. Damals ging es in Sollenau für den SVS um nichts weniger als den Ligaerhalt in der Ostliga. Das Remis vor etwas mehr als drei Jahren reichte nicht, um oben zu bleiben, aber eines war klar: Röhrling gehört im Defensivverbund die Zukunft.

Und seit diesem Tag ist er nicht mehr wegzudenken. Erst übermotiviert, mit zu vielen Kommandos an seine Mitspieler gebend, mittlerweile ruhiger, souveräner, abgeklärter. „Ich muss mich im defensiven und offensiven Kopfball verbessern“, berichtete er, um anzufügen: „Eigentlich kann ich mich überall verbessern.“

„Karner ist der beste Trainer der Liga“

Wieder so eine Aussage, die Trainer Karner gerne lesen wird, denn das Verhältnis der beiden darf als außerordentlich gut eingestuft werden. So erklärte der 19-Jährige: „Markus Karner ist für mich der beste Trainer der Liga. Er nimmt Rücksicht auf jeden, gibt Feedback und Verbesserungsvorschläge. Er gibt jungen Spielern die Chance und versucht immer das Maximum zu erreichen.“

Es bleibt zu hoffen, dass der sympathische Feschak sich der Ratschläge annimmt. Dann muss es kein unbedingtes Limit geben. Aber erst steht Sauerbrunn und die Rückrunde an. Und das Ziel ist für Röhrling klar: „Wir greifen Platz zwei an.“