Während sich die Kicker des SV Stegersbach mit zuletzt drei Siegen in Folge sportlich im Aufschwung befinden, läuft es an anderer Stelle nicht ganz so rosig. Es fehlt nämlich an Leuten, die Verantwortung übernehmen und das Konstrukt beim Burgenlandligisten auf mehrere Schultern verteilen wollen.

Karl Krammer ist für den Verein immer da

So erklärte Obmann Karl Krammer, der seit vielen Jahren für seinen SVS werkt, dazu dem Verein mehr als zehn Jahre als Obmann vorsteht und praktisch immer zur Stelle ist, wenn Not am Mann herrscht, der BVZ: „Ich suche schon seit längerer Zeit nach Personen, die mithelfen wollen. In dieser Form, wie es jetzt läuft, ist der Betrieb kaum zu bewältigen.“

Dabei gehe es gar nicht so sehr um helfende Hände, sondern um verantwortliche Positionen, die es zu besetzen gilt. „Wir haben in vierzehn Tagen eine weitere Sitzung, wo klar sein muss, dass wir Unterstützung erhalten. Sollte das nicht der Fall sein, kann es sein, dass wir mit 30. Juni zusperren. Es ist schwierig und es kann passieren, wenn keiner mithelfen will“, so das Oberhaupt weiter und fügte an: „Ich habe in den letzten 15 Jahren meinen Sommer-Urlaub immer für den Sportverein geopfert, war auf dem Platz und habe gearbeitet, weil sonst kaum jemand Zeit dafür hatte.“