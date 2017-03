Es war ein Auftritt, den sich der SV Stegersbach ganz anders vorgestellt hatte. Nach einer Hinrunde, die zwischen tollem Angriffsfußball mit wahnsinnigem Pressing und unerklärlichen Rückschlägen in Form von negativen Ergebnissen stetig hin und her wogte, sollte im neuen Jahr ergebnistechnisch vieles besser werden. Diese Erwartungen wurden schon in Allhau jäh gestoppt. So fanden Daniel Siegl, Michi Thek und Kollegen nie ins Spiel und auch wenn man beim 2:3 spät noch an einem Punkt schnupperte, wäre dieser nicht wirklich verdient gewesen. Da waren sich die Beteiligten einig.

„Es war ein schwerer Rückschlag“, so Trainer Max Karner, der aber keine Ausreden wie die holprige Wiese im Waldstadion gelten lassen wollte: „Unsere Zweikampfführung war eine Katastrophe. Dazu war von taktischer Disziplin nichts zu sehen und auch unerklärliche Unkonzentriertheiten kamen hinzu.“

Nur, wie geht es nun weiter? 25 Punkte sind für die selber gesteckten Erwartungen schlicht zu wenig. Das Potenzial, um ganz vorne zu landen, ist vorhanden, nur bringen es die Kicker zu selten auf den Rasen und mittlerweile muss man eher nach unten denn nach oben schauen. „Schön langsam müssen wir uns etwas einfallen lassen“, so der Sportliche Leiter Helmut Siderits, der anfügte: „Wir haben ein Top-Trainerteam. Jetzt steht die Mannschaft in der Pflicht.“

In dieser Woche sollen Gespräche mit den Führungsspielern folgen, um den negativen Ergebnissen auf den Grund zu gehen. Siderits: „Schon gegen Parndorf erwarte ich eine Reaktion. Das sind die Kicker jedem einzelnen Fan, der in Allhau war, schuldig. Es wird Zeit, dass wir uns wieder anders präsentieren.“