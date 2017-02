Eine sehr intensive Woche liegt hinter dem SV Stegersbach, der von vergangenem Dienstag bis zum heutigen Mittwoch gleich vier Testspiele bestritt.

| BVZ

Diese liefen ergebnistechnisch zwar sehr unterschiedlich – 0:2 gegen Rudersdorf, 3:0 gegen Jennersdorf, 0:3 gegen Ortmann und Deutsch Kaltenbrunn nach Redaktionsschluss – aber die Richtung stimmt, wie auch der Sportliche Leiter Helmut Siderits bestätigte: „Die Burschen hatten sehr schwere Einheiten in den Beinen und dazu kamen auch Kicker zum Einsatz, die sonst in der U23 oder U16 agieren.“ Sehr positiv bewertete man indes die Rückkehr von Marcel Wölfer und Matthias Lindner, die die meisten Teile der Einheiten absolvieren und zumindest am Samstag gegen Ortmann auch mitwirkten. Siderits: „Sie sind auf einem guten Weg.“

Sorgenfalten machen einzig Tormann David Kraft und Michi Daum, die aber beide zum Start fit sein wollen. Mit an Bord, wenn der Bus am heutigen Mittwoch um 13 Uhr aus Stegersbach nach Medulin startet, sind die beiden dennoch, wie Siderits erklärte: „Es wird sicher immens viel im technisch-taktischen Bereich gearbeitet und auch die Bedingungen werden bei knapp 15 Grad super sein.“