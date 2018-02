In Seefeld standen zum 42. Mal die European Open auf dem Programm. Das Turnier war sehr prominent besetzt. So zeigten einige ehemalige Davis-Cuper, darunter der Schwede Henrik Holm (immerhin ehemalige Nummer 17 im ATP-Einzel-Ranking) ihr Können.

Der Oberwarter Clemens Weinhandl startete zum ersten Mal in der Kategorie 45+. Nach 17 Siegen in Folge auf internationalem Parkett und Nummer zwei der 40+-Weltrangliste, ging er als Nummer eins gesetzt ins Turnier. Dort schaffte er es bis in das Finale und bezwang dort den deutschen Aufschlag-Volley-Riesen Sven Voigt. „Ich bin sehr stolz auf meine mentale und körperliche Fitness, die mir halfen, auch bei Bedingungen, die meinem Spiel nicht sehr entgegen kommen, das Turnier zu gewinnen“, resümierte Weinhandl. Immerhin hatte er mit 1.200 Meter Höhenlage, ultraschnellen Teppich und rasanten Bällen einige Hindernisse zu bewältigen. Am Samstag darauf verteidigte er seinen Staatsmeistertitel in Wien. Auch hier schaffte er es ohne Mühe in das Finale, wo ihm Jörg Mauhart aus Oberösterreich gegenüber stand. Der Südburgenländer sicherte sich mit zwei klaren 6:2 und 6:1-Sätzen erneut den Staatsmeistertitel in der Seniorenklasse Herren 45+.

Jetzt wird Kraft für die +45-WM getankt

„Ich war froh, dass ich endlich wieder spielen konnte und gleich zweimal den Titel holte.“ Kurz nach dem Turniersieg brach er mit seiner Familie in den wohlverdienten Urlaub auf, um Kraft für die kommenden Vorhaben zu tanken. Nach dem Trainingslager mit dem UTC Oberwart im April in Kroatien, findet am 4. Mai in Miami die +45-Weltmeisterschaft statt. „Ich rechne mir große Chancen aus. Eine Medaille oder auch der Titel sind dabei das große Ziel.“