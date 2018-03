In der kurzen Bundesligapause fand in Linz die vierte Serie der Nachwuchs-Superliga statt. 79 Mädchen und 197 Burschen aus ganz Österreich waren am Start, gespielt wurde auf 58 Tischen. Bei den Burschen wurden die Begegnungen in acht Leistungsgruppen und in den Einsteigergruppen U21/U18, U13 sowie in der Kategorie U13/U11 ausgetragen.

Schweres Unterfangen bravourös gemeistert

Dabei schaffte mit Michael Seper erstmals in der Vereinsgeschichte des UTTC ein Oberwarter den Aufstieg in die zweite Gruppe. „Da in jeder Gruppe von jeweils 16 Teilnehmern nur die ersten Drei zum Aufstieg berechtigt sind, sieht man, wie schwer dieses Unterfangen ist“, sagte Obmann Franz Felber, der sich über die großartige Leistung seines Youngsters freute. Michael Seper spielte das ganze Wochenende konstant und belegte den ausgezeichneten zweiten Platz. Das reichte für den Aufstieg. Im dritten Anlauf schaffe es mit Tobias Weninger ein zweiter Oberwarter Youngster. Er trat in der Einsteigergruppe an und qualifizierte sich für die vierte Gruppe in der kommenden Saison. „Herzlichen Glückwunsch für die hervorragenden Leistungen beider Teilnehmer. Ein großer Dank gilt aber auch den mitzitternden Eltern an diesen zwei sportlich sehr erfolgreichen Tagen.“

Oberwarts Bundesligaherren genießen jetzt nochmals zu Ostern ein freies Wochenende, ehe am Samstag, 14. April, die nächste große Hürde im Turnsaal der Volksschule auf sie wartet. Dann trifft man auf die Spielgemeinschaft Linz, die in dieser Partie, ab 14 Uhr, der große Favorit sein wird.