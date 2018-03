Was an den Standorten Podersdorf, Eisenstadt und Ritzing mittlerweile fast schon zum guten Ton gehört, soll ab dem 7. April auch im Landessüden seine Anwendung finden: Die Tormannschulen Burgenland, initiiert von Andi Markl und unter der Sportlichen Leitung von Gerhard „Löwe“ Horvath, wollen mit einem Schnuppertraining für Nachwuchs-Tormänner oder -Torfrauen ihr „Netzwerk“ auch in südliche Gefilde ausbauen.

„Wenn ich zurückdenke, wie ich jung war und wie dort mit Tormännern trainiert wurde, ist das schon eine richtig gute Sache“, meinte etwa Unterschützen-Schlussmann Andi Graf am Rande des Fototermines mit der BVZ, der nicht der einzig „prominente“ Goalie in der Riege der Ausbilder ist.

„Jedem Kind muss die Möglichkeit gegeben werden, sich unter optimalen Bedingungen, ohne jeglichen Zeitdruck, bestmöglich entwickeln zu können.“

So konnte man auch Pinkafelds „Einser“ Andi Diridl, Neuberg-Assistent Georg Keglovits, der lange Jahre in der BVZ Burgenlandliga seinen Mann stand, Ex-Profi Ronnie Unger oder Eberau-Tormanntrainer Michael Unger für die Tormannschule im Südburgenland gewinnen. Diese werden mit den Nachwuchs-Goalies gezielt arbeiten, wobei der Leitsatz klar definiert bleibt: „Jedem Kind muss die Möglichkeit gegeben werden, sich unter optimalen Bedingungen, ohne jeglichen Zeitdruck, bestmöglich entwickeln zu können.“ Kein Druck, Spaß an der Sache, keine Verpflichtung – das bleibt das Wichtigste, denn es soll eine tolle Alternative zum alltäglichen Vereinsalltag bieten.

Achtung: Sofern sich aus dem Güssinger oder Jennersdorfer Bezirk ebenfalls Tormänner finden sollten, wird die Tormannschule dorthin erweitert, um die Wege zu verkürzen. Anmelden ist angesagt, liebe Goalies!