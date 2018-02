Unglaubliches Bild! Die Anlage in Neuhaus versank zum Wochenende in Schnee. So wurden stolze 35 Zentimeter gemessen. | BVZ

Während zahlreiche Vereine am Wochenende ein Testspiel absolvierten, versuchte sich der USV Neuhaus am Klausenbach an einem anderen Weg. Freitag und Samstag wurde ein regionales Kurztrainingslager absolviert. Die Neuhauser Spieler lieferten sich im Gasthaus Hirtenfelder umkämpfte Kegel-Duelle und übernachteten anschließend in der Landhofmühle in Windisch-Minihof.

Am nächsten Tag wurde dann fleißig trainiert, auch wenn das Kegeln und Schnapsen etwas länger dauerte. Den Abschluss gab es im „Gernot“ in Tauka, wo noch einmal die Kräfte aufgefrischt wurden. Auch wenn die Nacht wohl länger dauerte, war Sektionsleiter Stephan Knapp stolz auf seine „braven“ Jungs: „Beim Training waren alle pünktlich und motiviert. Auch wenn der eine oder andere schon etwas müde war.“