Wer Ludwig Tuba etwas näher kennt, weiß, dass die Woche für seine kickende Zunft beim SV Großpetersdorf keine einfache wird. So sah man das 0:0 gegen Heiligenkreuz zwar prinzipiell als verdient an, aber das Auftreten und die teils verschleppende Spielweise gefielen dem langjährigen Trainer diverser Vereine nicht wirklich. Dazu kommt natürlich auch die angespannte Tabellensituation, denn während die Konkurrenten schon die ersten Siege 2017 auf der Habenseite aufweisen, steht der Traditionsklub bei „nur“ zwei Punkteteilungen.

„Ich werde in dieser Woche die Tabelle ausdrucken und in der Kabine aufhängen und meine Burschen fragen, ob sie sich der Situation nicht bewusst sind. Hätten wir zweimal auswärts gekickt, wären zwei Zähler in Ordnung gewesen, aber zu Hause gibt es nichts anderes als drei Punkte“, so Tuba am Sonntag.

Es fehlen die letzten Prozente, die es nun zu erarbeiten gilt. Tuba, der ein Verfechter des schnellen Umschaltspiels und des aggressiven Pressings ist, will an diversen Stellschrauben drehen, um Stefan Hetyei und Kollegen sein System näher zu bringen. „Es fehlt bei dem ein oder anderen das letzte Prozent“, so der Coach, der anfügte: „Es wird noch ein beinharter Weg und einige müssen sich bewusst werden, dass sie mehr tun müssen. Wir brauchen jede Woche volles Tempo.“ Das soll schon bei den nächsten Einheiten zu sehen sein, die zu einer Vollgas-Veranstaltung mutieren werden. Tuba abschließend: „Da gibt es kein laxes Auftreten mehr. Das bekommt nun jeder zu spüren.“