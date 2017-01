Der SV Bernstein und Trainer Markus Hofer gehen getrennte Wege. Das bestätigte Sektionsleiter Franz Habetler der BVZ: „Es stimmt! Wir bemühten uns im Winter um einen neuen Coach. Mit Markus hat es nicht ganz so gepasst, wie wir uns das erwarteten. Dennoch sind wir für seine sehr gute Arbeit dankbar. Er wird uns als Funktionär erhalten bleiben und dafür sprechen wir ihm unseren größten Respekt aus.“

Der neue „Chef“ kommt derweil aus Steinberg und heißt Marcel Hulak. Dabei könnte er gar als Spielertrainer werken, denn den Pass nahm er gleich einmal mit und seine Vita liest sich gut. Auch einen neuen Stürmer hat Hulak im Gepäck, denn der 27-jährige Slowene Matus Vido wechselt ebenfalls zum Traditionsklub.

Einen schmerzlichen Abgang hat der Tabellenzwölfte im Gegenzug zu verbuchen, denn Offensiv-Allrounder Sandor Pal wechselt Richtung Mannersdorf und stellvertretend wünschte ihm Habetler alles erdenklich Gute.

Der Auftrag an Hulak ist klar: Eine schlagkräftige Truppe formen, die in weiterer Folge mehr und mehr nach oben in der Tabelle schielen soll.