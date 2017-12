Reges Transfertreiben herrschte beim Allhauer Traditionsverein in der vergangenen Woche, denn am Montag konnte der sportliche Leiter Norbert Krutzler die ersten Vollzugsmeldungen verkünden. So kehrt Michi Strobl, bekannt aus seiner Zeit beim SV Neuberg, nach einem halben bei den Mattersburger Amateuren zurück in den Süden. Das bestätigt Krutzler: „Michi ist ein guter Fußballer, der Tempo bei uns reinbringen soll. Das fehlte in der Hinrunde in einigen Spielen.“

Spieler aus Venezuela "ante portas"

Zu Strobl, kommt mit Javier Mikel Quer auch ein junger venezolanischer Offensiv-Allrounder, der in Amerika bei der „Schulz Soccer Academy“ tätig war und zuletzt schon einige Einheiten beim UFC absolviert hat. „Wir hatten da einige Fußballer zu Besuch und er machte einen sehr guten Eindruck. Zudem hat er einen spanischen Pass, was dann letztendlich mit ausschlaggebend war“, sagt Krutzler.

Im Gegenzug werden aber auch zwei Kicker den Verein verlassen, denn Außenverteidiger Florian Derler, der über weite Strecken eine prägende Rolle als Linksverteidiger einnahm, schloss sich zuletzt dem steirischen Regionalligisten aus Weiz an, während auch Oliver Grandits den BVZ Burgenlandligisten verlassen wird. Wohin es den Linksfuß zieht, war zu Redaktionsschluss noch ungewiss, wobei der steirische Unterligist aus Greinbach zumindest Interesse bekundete.