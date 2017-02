Nach vier Tagen im italienschen Jesolo, kehrte der Tross des UFC Markt Allhau am Sonntag wieder wohl behalten ins Burgenland zurück. Dabei zeigten sich die Verantwortlichen mit dem Verlauf der Woche extrem zufrieden, wie auch Trainer Sandor Homonnai befand: „Das hat alles sehr gut funktioniert. Wir konnten im taktischen Bereich sehr vieles umsetzen und auch für die Kameradschaft war das wichtig.“

Nicht mit an Bord waren Neuzugang Marek Pasko und Christoph Monschein, die sich beruflich verhindert zeigten, aber da beide der Offensiv-Abteilung angehören, war das nicht so schlimm, denn mit dieser zeigte sich der „Chef“ sehr zufrieden. So fuhr man zuletzt mit dem ASK Schlaining Schlitten und gewann mit 7:1. „Die Offensive präsentiert sich schon sehr stark und wir erzielen sehr viele Treffer. Das ist schon extrem positiv“, meinte Homonnai und gab auch einen Ausblick auf die letzte Woche vor dem Start, wo man am heutigen Mittwoch auf Bad Tatzmannsdorf treffen wird, während am Wochenende ein Test gegen Pischelsdorf (Ort und Zeit offen) auf dem Programm steht: „Wir wollen, wenn es irgendwie möglich ist, auf Naturrasen kicken. Das wäre knapp vor dem Start extrem wichtig.“