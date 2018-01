Seit vergangenem Montagabend herrscht wieder Hochbetrieb rund um das ehemalige Waldstadion in Allhau, welches nun den Namen Z-Immobilien-Arena trägt. Der Vorbereitungs-Alltag hat Christian Teller und Kollegen wieder und neben intensiven Laufeinheiten und erstem Annähern diverser Ballübungen, geht es auch weiter um die Kaderplanung für die kommende Rückrunde, denn abgeschlossen ist diese beim UFC noch nicht.

So ist schon länger klar, dass Fabian Strobl (Schlaining), Oliver Grandits (Greinbach?), Jan Krutzler (Wiesfleck) und Florian Derler (Weiz) die Elf von Sandor Homonnai verlassen werden. Für diese wurden schon vor Jahreswechsel Michael Strobl von den Mattersburg Amateuren und Javier Mikel Quer, der als Venezolaner den Weg über Amerika Richtung Südburgenland fand, neu hinzugeholt.

Gehen wird nach derzeitigem Stand auch Mario Rasic, der im Herbst 14 Treffer erzielte und so viele Augen auf sich zog. „So wie es aussieht, wird er wohl weggehen“, erklärte Allhaus Sportlicher Leiter Norbert Krutzler und schoss nach: „Die Zeichen stehen auf Abschied und das Ziel wird wohl die Steiermark.“

So hat man bei den Einheiten in dieser Woche einige Testkandidaten mit an Bord, denen man genau auf die Beine schauen will. Ein Kandidat ist derweil auch Tatzmannsdorfs Kresimir Kovacevic, der laut Krutzler aber „mehrere Angebote“ vorliegen habe, dem man es aber prinzipiell zutraue, eine gute Rolle in der BVZ Burgenlandliga zu spielen. „Es wird am Legionärssektor wohl noch etwas passieren“, sagte der Sportliche Leiter abschließend.