Bernd Csar steht dem Burgenländischen Verband als Präsident zur Seite (die BVZ berichtete). Nebenbei ist er auch als Trainer der Stegersbacher Frauen und Männer im Einsatz. Er berichtet über die Saison und ist stolz, dass sich mit Jennersdorf eine burgenländische Mannschaft in der 2. Bundesliga befindet. Neben Jennersdorf dürfen die Teams aus Oberschützen, Stegersbach und Güssing nicht unerwähnt bleiben.

Jennersdorf: „Ich freue mich, dass sie nächstes Jahr wieder in der Bundesliga spielen. Vor allem der wichtige Sieg in Klagenfurt hat gezeigt, wie tapfer diese Frauen kämpfen können, wenn es eng wird.“ Csar hat sich selbst einige Spiele angesehen, „ich denke, sie haben noch viel Potenzial, da sie eine super Kombination der Spielerinnen aus verschiedenen Altersklassen haben, erfahrene und auch ganz junge Spielerinnen.“

Oberschützen: Bernd Csar ist natürlich auch auf diese Mannschaft stolz, dass sie den Aufstieg in die 2. Landesliga geschafft haben. „Es befindet sich dort ein junges Team, das es sich verdient hat, gegen stärkere Gegnerinnen im nächsten Jahr zu spielen, um als Mannschaft weiter wachsen zu können.“ Der Stegersbacher streut dabei auch dem Verein Rosen. „Es gibt dort viele junge Spielerinnen, die größtenteils im gleichen Alter sind und von den Verantwortlichen im Verein technisch super ausgebildet wurden.“

Güssing: Die Frauen haben beweisen, dass sie in der 2. Landesliga, nach einer Aufholjagd aus den hinteren Plätzen, vorne mitspielen und den Frühjahrsdurchgang ganz klar dominierten. „Das ist natürlich ein schönes Zeichen. Ich kenne nicht viele Mannschaften, die in der doch langen Volleyballsaison, ein so gutes Durchhaltevermögen haben und Kampfgeist bis zum Ende der Saison beweisen“, meint Csar. Auch, wenn es dann „nur“ um die Platzierungsspiele geht, die Mannschaft hat für ihn eine super Einstellung zum Volleyball, „denn die geben immer alles.“

Stegersbach: Während die drei genannten Klubs schon fertig sind, bestreiten seine Frauen- und Herrenmannschaft aus Stegersbach noch Spiele in der Meisterschaft. So gastieren die Herren am Samstag auswärts beim UVC Holding Graz IV. „Es geht für uns um alles und wir wollen unbedingt gewinnen, damit der Aufstieg in die 2. Landesliga abgesichert wird. Bei den Frauen wird es am 29. April im Aktivpark Güssing noch einmal richtig spannend. Es könnte auch noch möglich sein, in den letzten drei Runden den Aufstieg in die 1. Landesliga zu schaffen. „Aber zuerst müssen wir einmal spielen und dann mit der Mannschaft entscheiden, wohin wir genau wollen, wenn die Saison vorbei ist“, meint der Volleyball-Boss.