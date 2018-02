Nach dem Grunddurchgang wurde auch in Spiel eins um den Klassenerhalt ein wichtiger Schritt gesetzt. Die Frauen aus Jennersdorf sicherten sich auswärts in Krottendorf (Steiermark) einen wichtigen 3:0-Erfolg.

Gegen den Fünften des Grunddurchganges griff die vorgegebene Taktik von Trainer Attila Bodzer. Die Südburgenländerinnen starteten mit viel Selbstvertrauen, guten Annahmeleistungen und starkem Service, um den Gegner unter Druck zu setzen. Daher ließen sie dem Gegner wenige Chancen, setzten sich vor allem im ersten und zweiten Satz von Beginn mit einigen Punkten Vorsprung ab und gewannen beide Sätze klar. Doch danach sollte die Partie doch noch ansatzweise zu einem Volleyballkrimi mutieren. Den Frauen unterliefen einige Fehler, sieben Punkte Rückstand waren die Folge.

Doch die Mannschaft kämpfte sich zurück ins Spiel, holten Punkt um Punkt auf und gewann auch diesen Satz knapp mit 26:24. „Gratulation an das Team, denn jeder Punkt zählt, um in der Liga bleiben zu können“, so Co-Trainer Manfred Forjan abschließend. Am Wochenende findet kein Spiel für die Jennersdorferinnen statt, erst am Samstag, den 3. März, ab 15 Uhr, geht das nächste Spiel gegen Villach im Turnsaal des BORG Jennersdorf über die Bühne. „Wir wünschen uns eine volle Halle und die tolle Unterstützung unserer Fans, damit wir den Heimvorteil nutzen und siegen können.“