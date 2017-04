Die Frauen schafften im letzten Augenblick mit dem 3:1-Auswärtserfolg gegen den ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt II, den Klassenerhalt in Österreichs zweithöchster Spielklasse. Grund genug dafür, um ein Resümee zu ziehen und auf die nächste Saison zu blicken. Anna Brückler, Julia Granitz und Jacqueline Dax lassen das Jahr Revue passieren.

Ist mit seinen Mädels zufrieden. Trainer Manfred Forjan (r.) wirkte in vielen Spielen nachdenklich. Doch jetzt gibt es Grund zum Jubeln. | BVZ, Daniel Fenz

BVZ: Sie mussten bis zum Schluss zittern, ob der Verein nicht in die Relegation um den Klassenerhalt muss. Wie fühlen Sie sich jetzt, nach dem erreichten Ziel?

Jacqueline Dax: Die Freude bei uns ist groß. Auch, wenn es erst im letzten Moment klappte. So sieht man wieder, dass sich kämpfen lohnt und bezahlt gemacht hat.

Ihre persönlichen Eindrücke nach dem Ziel, auch nächste Saison in der 2. Bundesliga zu bleiben?

Julia Granitz: Wir mussten schon eine Menge an Geduld und Willensstärke beweisen, um diese Herausforderung schlussendlich meistern zu können. Es waren besonders viele knappe und spannende Spiele, die fast immer mit einem Nervenkitzel verbunden waren.

Gibt es jetzt eine längere Pause für die Mannschaft, sind bereits Turniere im Sommer geplant?

Jacqueline Dax: Natürlich planen wir wie jedes Jahr ein Beachvolleyballturnier oder eine Beachparty, in Kooperation mit dem Gasthaus Gernot. Anfang September fahren wir auf Trainingslager nach Kärnten, wo wir uns auf die kommende Saison vorbereiten.

Es wird Ihnen dieser erreichte Klassenerhalt also noch lange in Erinnerung bleiben?

Anna Brückler: Mit Sicherheit, im Moment sind hier in Jennersdorf alle glücklich darüber und wir erholen uns von den letzten intensiven Trainingswochen in der Bundesliga. Wir wissen, dass die Kelemen Volleys nächste Saison wieder eine Mannschaft stellen. Wie genau der Kader dann aussieht, können wir jetzt aber noch nicht sagen.