VOLLEYBALL JENNERSDORF - WÖRTHER-SEE KLAGENFURT II 3:1. In der Vorwoche setzte es gegen die Grazer (ATSE) eine bittere 3:1-Niederlage (die BVZ berichtete). Trotzdem sollten die positiven Aspekte in das nächste Heimspiel gegen Klagenfurt mitgenommen werden. In Satz eins haderten die Frauen dennoch mit den starken Blocks der Kärntnerinnen, es gab kaum ein Durchkommen, die logische Folge daraus war ein Satzverlust.

Doch danach wurden die Spielerinnen vom Publikum im Turnsaal des BORG Jennersdorf angetrieben, die Sätze zwei und drei klar gewonnen. In Abschnitt vier lagen die Südburgenländerinnen wieder zurück. Die Mannschaft besann sich ihrer Kräfte und startete eine beeindruckende Aufholjagd, holte den Sieg und drei wichtige Punkte.

VORSCHAU; JENNERSDORF - VILLACH; SAMSTAG, 18.30 UHR: Nach dem Erfolg gegen Klagenfurt kommt es am Samstag zum Showdown gegen Tabellennachbar Villach. „Wir hoffen, dass uns wieder zahlreiche Fans unterstützen, und wir den dritten Sieg erzielen“, sagte Spielerin Anna Brückler.