Der erste Platz ist zwar utopisch – Frohnleiten weist 27 Punkte auf. Doch mit zwei Siegen gegen Weiz (15 Uhr) und Graz (17 Uhr) am Samstag in der Neuen Mittelschule in Oberschützen könnten die Spielerinnen noch den zweiten Platz erreichen. Dieser ist notwendig, um das angepeilte Ziel, die Aufstiegsspiele in die 2. Landesliga, zu erreichen.

„Gehen gut vorbereitet in die zwei Spiele“

Dabei sind die Ausgangspositionen zu den Spielen gänzlich unterschiedlich. Gegen Weiz gewannen die Südburgenländerinnen mit 3:0, während es im Spiel eins nach der Weihnachtspause gegen Graz auswärts zu keinem Satzgewinn reichte. In der Zwischenzeit wurde die Burgenländische Landesmeisterschaft in der Sporthalle Oberwart genutzt, und auch am spielfreien Wochenende wurde eine Extratrainingseinheit eingeschoben, um im Rhythmus zu bleiben. „Wir gehen sicher gut vorbereitet in die Spiele, abgesehen von einigen krankheitsbedingten Trainingsausfällen in der letzten Woche,“ so Obmann Florian Sedlacek.

Den Klassenerhalt hat der Verein bereits in der Tasche und zusätzlich die Möglichkeit, sich die Chance zum Aufstieg in die nächste Liga zu erspielen. „Mit dieser ‚nichts zu verlieren‘–Einstellung wollen wir in die Matches gehen und laden alle Fans ein, unser Team dabei zu unterstützen.“