SV NEUBERG

Was in den letzten Jahren sehr oft an zwei, oft gar an drei Tagen über die Bühne ging, findet in diesem Jahr an „nur“ einem Tag statt: Das 25. McDonald‘s-Turnier des SV Neuberg.

| BVZ

Dabei hätten die SVN-Verantwortlichen das Turnier gerne am 26. Dezember eröffnet, aber weil an diesem Termin schon das Oberwarter und Stubener Hallenmasters seinen Finaltag über die Bühne brachte, war es lange unklar, ob es in Oberwart oder gar einer anderen Austragungsstätte (die BVZ berichtete) – beispielsweise dem Güssinger Aktivpark – ausgetragen wird.

Am Ende einigten sich Neubergs Obmann Martin Konrad und Oberwarts Ortschef Georg Rosner und so bleibt die Sporthalle für die kickende Zunft als „Wohnzimmer“ bestehen. „Es ist für uns persönlich natürlich ein sehr wichtiges Turnier, weil es Tradition besitzt“, sagte Konrad zur BVZ.

Starker Hallenkicker. Auf Christoph Schaffer ruhin beim SV Kirchfidisch sehr viele Hoffnungen. Foto: Bauer | Patrick Bauer

Auf die Neuberger, einer der ganz großen Hallenteams im Burgenland, wird dabei natürlich besonders geachtet, denn nach mäßigem Start beim Güssinger Turnier und dem Aus in der Vorrunde, steht man schon unter Zugzwang, wenn man zum Masters am 13. Jänner 2018 will. „Wir wollen uns so gut wie möglich verkaufen“, erklärte das Oberhaupt weiter.

Im Gegenzug ist das Teilnehmerfeld breit gefächert und die Favoriten sind mit den beiden BVZ Burgenlandligisten aus Pinkafeld und Neuberg eigentlich klar. Dazu kommen dann noch die 2. Liga-Vereine aus Güssing und Goberling, die von den 2. Klasse-Klubs aus Mariasdorf, Riedlingsdorf und Kirchfidisch flankiert werden.

Komplettiert wird das Feld mit der SpG Hrvati aus dem Mittelburgenland, die sich aufgrund starkem Start in die Turnierserie noch berechtigte Hoffnungen auf ein Masters-Ticket machen dürfen. Der Start erfolgt dann am Samstag, um 13 Uhr, mit der Begegnung Goberling gegen Riedlingsdorf.

SV KIRCHFIDISCH

Als letztes südliches Quali-Treffen steigt dann am Drei-Königs-Tag das 2. Fröhlich Christbäume-Turnier des 2. Klasse Süd B-Verein aus Kirchfidisch. Dabei geht es im Güssinger Aktivpark um die letzten Tickets für das Masters und dabei ging es in den letzten Jahren sehr hoch her, was vor allem die „Fidischer Hausherren“ aus eigener Erfahrung wissen. Ein top besetzter Abschluss!