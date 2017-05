Mehr und mehr nähert sich die Spielzeit 2016/17 ihrem Ende. Auch in der 2. Liga Süd, wo sich die Aufstiegsfrage weiter offen zeigt. Es läuft wohl auf Kohfidisch und Jennersdorf hinaus, wobei Letztere am Freitagabend eine schwere Prüfung zu bewältigen haben. Die im Frühjahr noch ungeschlagenen Rudersdorfer, die derzeit auf dem Stockerl stehen und sechs Punkte Rückstand auf den UFC aufweisen, geben sich die Ehre und wollen auch in der Bezirkshauptstadt bestehen.

Viel Arbeit. Rudersdorfs Rechtsverteidiger Daniel Jost muss sich auf der Außenbahn auf einen intensiven Abend einstellen. | BVZ

„Es ist ein Derby und wir gehen sicher als Außenseiter rein“, sagte Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber und fügte noch hinzu: „Dennoch haben wir sicher nichts zu verlieren und wenn unsere Leistung wie zuletzt passt, ist für uns auch etwas drin.“ Dabei kann Cheftrainer Harald Bacher aus dem Vollen schöpfen, denn keiner der Kicker zeigte sich zu Wochenbeginn angeschlagen.

Anders die Personallage in Jennersdorf, wo Trainer Joachim Poandl sicher auf Nico Binder wegen einer Sperre verzichten muss. „Wir müssen auf der Hut sein, denn sie haben eine Top-Drei-Mannschaft“, erklärte der „Chef“ und warnte auch vor dem „Umschaltspiel“ der Rudersdorfer. Dennoch braucht es einen Sieg, wenn man Kohfidisch weiter unter Druck setzen will. Poandl abschließend: „Wir wollen die 3:4-Pleite aus dem Herbst ausmerzen.“