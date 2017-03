Als Fan des Rudersdorfer Traditionsklubs blickt man dieser Tage gerne auf der Tabelle. Punktegleich mit dem SV Güssing, die man am Samstag mit 1:0 schlug. Und auch die Statistik im Jahr 2017, wo man neben zwei Remis auch zwei Siege feierte, kann sich sehen lassen. So beträgt der Abstand zum Spitzenreiter aus Kohfidisch „nur“ mehr acht Zähler und dennoch zeigte man sich trotz des positiven Momentums als realistisch genug, seine Ziele und Vorhaben nicht über zu strapazieren.

| BVZ

„Über einen Aufstieg brauchen wir nicht reden“, erklärte auch der Sportliche Leiter Martin Salber, der diese klare Aussage auch gleich bekräftigte: „Wir wollen so lange es nur irgendwie möglich ist, vorne mit dabei bleiben und die Großen der Liga ärgern.“

Selbst zählt man sich – zumindest noch nicht – zu diesen „Großen“, was aufgrund der langen und erfolgreichen Historie des ehemaligen Regionalligisten doch überrascht. „Ein Aufstieg nach oben ist auch immer mit Kosten verbunden“, so Salber, der anfügte: „Wir müssen abwarten, wie sich unsere talentierten Jung-Kicker entwickeln und ob in zwei, drei Jahren mehr möglich ist.“ Aber nur mit konservativer Hand, wie man auch in den letzten Jahren verfuhr: „Wir sind sehr zufrieden, wie es derzeit läuft.“ Das kann man auch sein!