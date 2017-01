Leicht verlief für den SV Kukmirn der neue Status quo nicht. Nach langen Jahren in der 2. Liga Süd stieg der Traditionsklub im vergangenen Sommer ab und musste sich erst an die neuen Gegebenheiten in der 1. Klasse gewöhnen. Nach und nach erfingen sich Patrick Scholz und Kollegen aber und selbst eine sofortige Rückkehr nach oben, stellt bei „nur“ sieben Punkten Rückstand auf den Herbstmeister aus Mühlgraben keine Utopie dar. Dabei muss es ja gar nicht zwingend Platz eins sein, denn selbst der erste Verfolger bekommt ein Ticket nach oben ausgestellt.

Ein Rückkehrer und drei neue Kicker

Zukunftsmusik, erst wird beim SVK fleißig am Kader gewerkelt. So ist die Rückkehr von Lukas Haas, der zuletzt ein halbes Jahr in Jabing agierte, fix. Auch die Slowenen Bostjan Zelko, Nino Bernjak und Darko Pavel werden im Jahr 2017 nicht mehr für die Elf von Rudi Hoanzl auflaufen. Selbiges gilt für Richard Viola und Patrick Cseke. Dort wo es aber Abgänge gibt, kommen (meist) auch Zugänge. So verstärkten sich die Kukmirner zuletzt mit Levente Köbanyai, Mate Klemen, die beide zuletzt bei Mor SE kickten und mit Gergö Hahn. „Ein Tormann und sein Stürmer werden noch folgen“, berichtete Kukmirns Sportlicher Leiter Kurt Krautsack, der anfügte: „Wir wollten uns komplett verändern und bis zum Trainingsstart alles unter Dach und Fach haben.“ Spannende Zeiten in Kukmirn.