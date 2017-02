Vergangenen Freitagabend hielt der SV Zuberbach seine Generalversammlung ab, bei der ein neuer Vorstand gewählt wurde. Das Ergebnis stellt sich in den wichtigen Ämtern wie folgt zusammen:

Als Ehrenpräsident wurde Richard Omasits benannt. Zudem wurde auch eine Funktion eingeführt, die es beim SVZ bis dato noch nicht gab, nämlich die des Präsidenten. Philipp Pracser heißt dieser und soll dem Traditionsklub beratend zur Seite stehen. Er sagt zu seinem neuen Amt:

„Mein Urgroßvater und Großvater waren Gründungsmitglieder und Obmänner des Traditionsvereins. Daher ist es für mich eine Ehre und Berufung, in diese Fußstapfen zu treten.“

Oberhaupt des SVZ blieb Walter Kuktits, dem Sascha Fritz und Klaus Brandstätter als Stellvertreter zur Seite stehen, während Josef Kristolczi das Amt des Kassiers annahm.

Neu ist zudem Sektionsleiterin Michelle Brandstätter, die als erste Dame in dieser Funktion werken wird. „Ich bin quasi mit dem Sportverein aufgewachsen und gehe schon seit meiner frühesten Jugend auf den Sportplatz. Jetzt will ich selber etwas bewegen und daher nahm ich mir dieses Amtes an. Großes Ziel wäre natürlich endlich der Aufstieg, aber auch der Zusammenhalt soll so toll bleiben, wie er ist“, sagte Brandstätter der BVZ.