Auch wenn der Abstand zu Kohfidisch nach dem 0:0 am vergangenen Wochenende wieder auf vier Zähler anwuchs, kämpfen die Kicker des UFC Jennersdorf weiter um den Meistertitel. Dabei ist aber klar, dass man sich keinen Umfaller mehr erlauben wird dürfen. Auch nicht in Güssing und UFC-Coach Joachim Poandl erklärte: „Sie kamen zuletzt in einen Lauf und die Güssinger sind aufgrund unserer Personalsituation der Favorit.“ Ob sich die Güssinger dieser Rolle annehmen? So sagte Trainer Hannes Winkelbauer zum kommenden Gegner: „Wir wollen zuhause schon gewinnen und das ist auch möglich, aber dafür brauchen wir defensiv eine gute Vorstellung und auch offensiv die Verfassung, die wir zuletzt hatten.“ Und hoffentlich wird es ähnlich interessant wie im Herbst, als Güssing spät mit 2:1 gewann.

Derby. Der SV Großpetersdorf (l., Markus Strohriegel) will nun gegen den Nachbarn aus Rechnitz (l., Robin Gollerits) nachlegen. | BVZ

GROSSPETERSDORF - RECHNITZ, FREITAG, 19.30 UHR. Eine halbe Stunde nach den Güssingern, wird unter Flutlicht das Derby zwischen der Elf von Ludwig Tuba und dem SV Rechnitz angepfiffen. Dabei geht es vor allem für die Hausherren um einiges, denn der Traditionsklub kämpft weiter um den Klassenerhalt. Daran änderte auch der 4:0-Erfolg gegen Oberschützen am Samstag nichts. „Wir müssen punkten“, gab sich SVG-Obmann Harald Schneller auch keinen Illusionen hin. Naturgemäß hat der Nachbar da etwas dagegen. Um allzu viel geht es für die Mannen von Peter Farkas zwar nicht mehr, aber so ein Derbysieg schmeckt gegen Ende einer Spielzeit immer besonders gut. Pressesprecher Michael Riedler: „Es ist schon länger her, dass wir gegen sie siegten, so wäre es an der Zeit.“ Zusätzliches Schmankerl: Für alle Fans wird nach Spielschluss gegrillt und auch in der Kantine wird man mit Köstlichkeiten versorgt.