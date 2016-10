Auf der Suche nach einem Nachfolger wurde man sich nun mit Lorandt Schuller – er trainierte bereits Tschurndorf, Loipersbach und zuletzt Wulkaprodersdorf - einig.

„Der Vorschlag Lorandt zu kontaktieren kam von Mike selbst. Wir wissen aber, dass Lorandt keine Wunder vollbringen kann. Wichtig ist aber, dass er die Spieler wieder mit dem Kopf zum Fußball führt und hier wird auch eine härtere Gangart toleriert. Er hat die Befugnis jede erdenkliche Maßnahme zu ergreifen um uns aus den Abstiegsrängen zu führen. Mit Lorandt haben wir keinen Feuerwehrmann bis Winter geholt sondern eine Lösung am Trainerposten für eine längerfristige Sicht“, informiert Obmann Hans Taschner.

Neo-Betreuer Lorandt Schuller gegenüber der BVZ: „Das Engagement ist durch meinen guten Freund Mike Varga zustande gekommen. Er hilft mir auch in den kommenden Trainings die Mannschaft näher kennenzulernen und wird mir die nötigen Informationen zukommen lassen. Mein Primärziel ist, mit den ASK Stoob in den letzten drei Spielen Punkte zu sammeln und die Abstiegszone in der Tabelle zu verlassen.“