Mit 41 Punkten aus 18 Spielen und 40 Punkten aus 17 Spielen, sind Grafenschachen und Rotenturm dem Aufstiegstraum bereits einen großen Schritt näher gekommen. Die Verfolger rund um Unterschützen (29 Punkte, 17 Spiele), Neuhaus am Klausenbach (29 Punkte, 16 Spiele) und Bad Tatzmannsdorf (27 Punkte, 17 Spiele) müssen sich für die restlichen Runden noch ordentlich ins Zeug legen.

Für den ASKÖ Korkisch Rotenturm wäre der Aufstieg das Ende eines kleinen „Traumas“. In der Saison 2016/17 fehlten vier Punkte auf den zweiten Platz. Ein 1:0 im direkten Duell gegen den späteren Aufsteiger Mühlgraben war am Ende zu wenig. Auch in der Spielzeit 2014/15 fehlten den Rotenturmern vier Punkte auf einen Aufstiegsrang. Am Ende lächelten Heiligenbrunn und Schlaining, beide bis heute 2. Liga-Vereine, von der Spitze der Tabelle herunter. In der laufenden Spielzeit sind die Mannen von Benjamin Posch nach der Niederlage im ersten Saisonspiel gegen Buchschachen noch ungeschlagen.

Es geht wohl rauf. Jörg Thier und der SC Grafenschachen können trotz der Pleite in Buchschachen zum Auftakt, langsam für die 2. Liga planen. 41 Punkte erkämpfte die Oberrisser-Elf bereits. | BVZ

Grafenschachen könnte nach dem Abstieg in der Saison 2013/14 wieder den Weg nach oben antreten. Damals ging es gemeinsam mit Unterschützen nach zwei Jahren in der 2. Liga Süd runter.

Für den SKU gibt es am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen Grafenschachen noch die Chance an die Aufstiegsplätze heranzukommen, jedoch hat die Hotwagner-Truppe noch das spielfreie Wochenende vor sich. Auch der SC Grafenschachen ist spät im April noch spielfrei und hat noch dazu bereits 18 Spiele absolviert.

Mit Grafenschachen und Rotenturm würden zwei ausgewogene Teams (+20 und +25 Tordifferenz) die 2. Liga Süd bereichern.