Die Gerüchteküche brodelte in den letzten Wochen gewaltig, wenn es um die Bestellung des Trainers beim im Vorjahr neu gegründeten SC Eisenstadt 1907 ging. Viele Namen wurden genannt, viel spekuliert – jetzt gibt es eine Entscheidung.

Obmann Hans Kusolits zauberte mit Franz Weber, langjähriger Profi beim SK Rapid, einen bekannten Namen aus dem Hut: „Ich rief Herrn Weber im Urlaub an, wir wickelten alles per Handy ab. Er zeigte sich von der Idee und dem Projekt SC Eisenstadt begeistert und willigte ein, ab kommender Saison das Amt des Trainers bei uns zu bekleiden. Das freut mich natürlich riesig“, so Hans Kusolits über seinen jüngsten Trainer-Coup.

Franz Weber bringt einiges an Erfahrung in die Landeshauptstadt mit. Er bestritt etwa von 1988 bis 1994 240 Bundesliga-Spiele für Rapid Wien und war als Trainer unter anderem bei Wiener Viktora, Parndorf 1b und Vienna (dort im Nachwuchs) tätig.

Was den 52-Jährigen dazu bewegte, mit ins Boot des SC Eisenstadt 1907 (gespielt werden soll vorerst in Neufeld) zu steigen: „Die Philosophie, mit jungen Spielern, weitgehend aus der Region, erfolgreich zu sein und dem SCE wieder ein Gesicht zu geben, gab den Ausschlag. Wir wollen hoch hinaus und den Klub wieder salonfähig machen. Eisenstadt soll im burgenländischen und österreichischen Fußball wieder eine gute Adresse werden, das ist unser Ziel für die Zukunft.“

Das primäre Ziel sollte aber jetzt einmal sein, neue Spieler zu holen, um auch tatsächlich eine Mannschaft zur Verfügung zu haben. Am kommenden Montag, 24 Uhr, endet die Transferzeit. Akteure konnte das neue Duo des Vereins aber (noch) nicht verpflichten, doch laut Weber wird akribisch daran gefeilt: „Es ist jetzt alles natürlich recht kurzfristig und knapp. Doch ich werde versuchen, junge, hungrige Spieler aus dem Nachwuchs der Vienna und Rapid zu holen, um ihnen hier eine Perspektive zu geben.“