Jusits zog Notbremse und trat zurück.

Dass FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach-Trainer Kurt Jusits ein Mann mit klaren Vorstellungen, wie der Fußball zu laufen hat, ist, ist hinlänglich bekannt. Einigen seiner (Ex)-Spieler dürfte das im vergangenen halben Jahr allerdings entgangen sein. Daher zog der konsequente Coach nach einem Trainingslager des Tabellenführers der 2. Liga Mitte im steirischen Kapfenberg die Notbremse.

Abgang nach Vorfällen in der Steiermark

Die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach bezog am vergangenen Wochenende Quartier in Kapfenberg, um sich bei sechs Trainingseinheiten und einem Testspiel den notwendigen Schliff für die Frühjahrssaison zu holen. Schließlich wollte man in den kommenden Monaten den Durchmarsch von der 1. Klasse bis in die BVZ Burgenlandliga vollenden. In der Steiermark kam es dann jedoch zu Vorfällen, die Trainer Kurt Jusits zum Rücktritt bewogen.

„Einige im Verein haben eine andere Auffassung vom Fußball als ich. Mehr möchte ich dazu nicht sagen“, möchte der scheidende Coach keine Schmutzwäsche waschen. Etwas konkreter wird Präsident Anton Reisner: „Etliche Spieler haben den Zapfenstreich überzogen. Das wollte und konnte der Trainer so nicht akzeptieren.“

Ab sofort in Wien bei Ostbahn XI

Das Vereinsoberhaupt bedauert den Abgang seines Herbstmeistertrainers: „Mir tut es unheimlich leid um Kurt. Er wollte so nicht weitermachen. Kurt ist ein Mensch, der seine Linie konsequent durchzieht, daher konnten wir ihn auch nicht mehr zum Bleiben überreden.“

Nach dem Jusits-Rücktritt herrscht bei der FSG natürlich Handlungsbedarf. Denn das Ziel bleibt auch mit dem neuen Trainer dasselbe. „Wir wollen den Meistertitel realisieren. Dieses Hindernis müssen wir jetzt aus dem Weg räumen“, sagt Reisner, der auch die Spieler in die Pflicht nehmen will. „Wir werden auch mit ihnen über ihre Einstellung reden müssen.“ Einen Nachfolger für Jusits gibt es derzeit noch nicht, allerdings wurde mit ersten Kandidaten bereits Kontakt aufgenommen.

Jusits hingegen hat bereits einen neuen Verein gefunden. Er betreut ab sofort Ostbahn XI. „Eigentlich wollte ich mindestens bis April Pause machen. Ich habe meinen Entschluss allerdings am Sonntagabend im Freundeskreis preisgegeben und wurde nicht einmal zwei Stunden danach von Ostbahn kontaktiert. Da der Platz nur zwei Minuten von meiner Wohnung entfernt ist, habe ich bis Sommer zugesagt, um Freunden zu helfen“, erklärt der 55-Jährige, der den erst kurz vor Weihnachten eingestellten Mladen Stevic nun beerbt.