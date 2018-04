Besser hätte die zuletzt abgehaltene Doppelrunde weder für den SV Oberwart, noch für den SV Eberau verlaufen können. Beide Teams ergatterten das Punktemaximum und wie Oberwarts Sportlicher Leiter Michael Benedek richtigerweise ausführte, „mehr“ ging nicht.

Starker Kicker. Oberwarts Winter-Zugang Michael Steiner erwies sich sofort als Glücksgriff. | BVZ

So bleibt man auf Tuchfühlung mit dem Tabellenführer aus Jennersdorf, wobei vor allem Eberau kein weiteres Mal umfallen sollte, sofern man noch in den Titelkampf eingreifen will. „Die Oberwarter sind aber extrem stark und deren erklärtes Ziel ist ja der Titel. So viele Umfaller werden sie sich nicht mehr erlauben“, sagte Eberaus Pressesprecher Alfred Ranftl, dessen Mannen mit Christoph Kienzl, Erich Bencsics und Florian Csencsits gleich drei Stammkräfte vorgeben müssen.

Diese Sorgen hat der Oberwarter Traditionsklub dieser Tage eher weniger. Natürlich zwickt es den ein oder anderen mal da und mal dort, aber für das Verfolger-Treffen meldeten sich bis auf Helmut Plank und Marcus Karner alle zurück. „Die können vielleicht auch noch einmal eingreifen“, meinte Benedek und schoss nach: „Klar ist, dass sie aufgrund des Rückstandes wohl mehr riskieren müssen. Uns erwartet dieses Spiel dann wohl genau so in wenigen Wochen beim Leader aus Jennersdorf.“