Wer seine Lieblinge in den Kategorien Sportlerin, Sportler, Gute Seele oder Nachwuchsteam wählen möchte, kann das bis zum letzten Tag der Frist machen – handschriftlich per Stimmzettel (dieser darf unausgefüllt kopiert werden, muss dann aber immer handschriftlich ausgefüllt werden) oder online auf BVZ.at/sportlerwahl

Selbst wenn ihr erst während der Wahl beginnt und so mit etwas Verspätung abstimmt, lohnt es sich, denn: Die BVZ kürt nicht nur die Bezirks- und Landessieger der vier Kategorien, sondern veröffentlich im Zuge der großen Ergebnisstrecke auch all jene, für die abgestimmt wurde. Wollt ihr also noch aktiv werden, dann zahlt es sich auf jeden Fall aus.

Denn auch die lange Liste an Gewählten kann sich sehen lassen und ist für all jene, die dort ihren Namen wiederfinden, eine schöne Sache. Bis 2. März könnt ihr wählen. Die Gewinner werden danach zur feierliche Siegerehrung eingeladen, wo Landeshauptmann Hans Niessl als Schirmherr die Auszeichnungen vornehmen wird.

Hier geht es direkt zur BVZ-Sportlerwahl!