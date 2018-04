Der Fußball im Unterhaus verändert sich. Früher gehörte in jeder noch so kleinen Ortschaft ein eigener Verein zum guten Ton. Heutzutage kräht ob geburtenschwacher Jahrgänge, veränderter Interessen oder jugendlicher Landflucht mancherorts kein Hahn mehr nach Fußball. Logische Folge: Der eine oder andere Klub existiert entweder nicht mehr, oder aber der personelle Engpass zwingt die Verantwortlichen dazu, ein Ende in Erwägung zu ziehen.

BFV-Vorstand beschloss entsprechende Bestimmungen

Eine mögliche Variante, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und Vereinen trotzdem ihre Eigenständigkeit nicht komplett zu nehmen, sind Spielgemeinschaften. Im Nachwuchs gibt es längst entsprechende Zusammenschlüsse, im Erwachsenenfußball noch nicht. Da die entsprechenden Bestimmungen aber Sache der Landesverbände sind, hat der Vorstand des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) nun besagte Bestimmungen dafür beschlossen. Bislang gab es diese nämlich noch nicht.

Konkret können ab der neuen Saison (2018/2019) dann zwei Vereine aus der gleichen (Groß-)Gemeinde oder benachbarte Klubs eine Spielgemeinschaft (SpG) bilden, in deren Konstrukt die Akteure bei ihren jeweiligen Vereinen gemeldet bleiben, diese sich aber personell unter die Arme greifen.

Im besten Fall bleiben beide Klubs so nach wie vor eigenständig und gehen auch mit je einer Kampfmannschaft und einer Reserve ins Rennen. Der personell besser aufgestellte Verein könnte dann aber (beim System vergleichbar mit Bundesliga-Amateurteams) Spieler für den SpG-Partner abstellen.

Es braucht immer auch eine Reserve dabei

Ebenfalls weiter möglich ist für zwei Klubs freilich die bislang gängige Methode, wenn die personelle Gesamtlage nicht so rosig ist, künftig eine Spielgemeinschaft zu bilden und nur mit einer Kampfmannschaft und Reserve aufzutreten. Eine solche Spielgemeinschaft unterscheidet sich von einer Fusionierung zweier Vereine laut BFV-Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt dadurch, dass „beide Klubs so ganz normal bestehen bleiben. Bei einer Fusion würden beide Vereine liquidiert und man müsste dann erst einen gemeinsamen neuen Klub gründen.“

Nicht möglich sein wird allerdings, eine Spielgemeinschaft mit zwei Vereinen zu bilden und dann drei Teams (zwei Kampfmannschaften, aber nur noch eine Reserve) zu betreiben, wie BFV-Präsident Gerhard Milletich klarstellt: „Entweder gibt es dann zwei Kampfmannschaften und zwei Reserven oder eine Kampfmannschaft und eine Reserve. Man erspart sich durch diese Variante keine Mannschaft, man wird aber grundsätzlich variabler und flexibler. So könnten Klubs gut zusammenarbeiten und gemeinsam besser über die Runden kommen. Das Konstrukt mit Kampfmannschaft und Reserve soll aber in jedem Fall erhalten bleiben, das erachten wir als wichtig. Und dafür haben sich die Klubs im Zuge der Diskussionen bezüglich des Reservebetriebs auch mehrheitlich ausgesprochen.“

Kein 1b-Ersatz für Ostliga-Kandidaten

Nicht möglich sein wird es anhand der beschlossenen Bestimmungen übrigens für potenzielle Regionalliga-Kandidaten, in der Ostliga statt eines 1b-Teams eine Spielgemeinschaft mit einem anderen Verein einzugehen.

Milletich: „Das wäre auf Sicht gesehen keine gute Lösung. Was würde etwa in der nächsten Stufe geschehen, sollte ein Klub dann doch wieder absteigen, eine Reserve benötigen und viele Spieler zurückholen müssen? Zudem kann man nicht von einem 2. Klasse-Klub eine Reservepflicht fordern und gleichzeitig einen Regionalligisten in der Praxis von der Zweiermannschaft befreien.“

Milletichs Ansatz im Zusammenhang mit Ostliga-Zweierteams: „Da geht es grundsätzlich vor allem um den organisatorischen Mehraufwand aufgrund einer zweiten Kampfmannschaft. Mittlerweile gibt es genügend stillgelegte Vereine, bei denen aber – auch von Funktionärsseite her – nach wie vor Potenzial schlummert. Hier könnten dann etwa 1b-Teams installiert werden, die keine Reserve benötigen. Das wäre dann eine gegenseitige Starthilfe und auch eine echte Aufteilung des Aufwands.“