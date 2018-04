Wenn es in Österreich um American Football geht, führt kein Weg an den Dacia Vikings vorbei. Der regierende Staatsmeister 2018 aus Wien ist eine richtig große Nummer in Rot-Weiß-Rot – und kommt diesen Sonntag (29. April) ins Mittelburgenland zu einem ganz besonderen Event.

Doppelveranstaltung für die gute Sache

Es ist eine Veranstaltung mit Tradition. Zum bereits 20. Mal geht die Charity Bowl der Vikings über die Bühne, 2018 steigt der Großevent erstmals im Burgenland, konkret im Sonnenseestadion Ritzing. Der Reinerlös der Vinea Resort Charity Bowl (im Lauf der Jahre wurden schon mehr als 170.000 Euro gesammelt) kommt karitativen Organisationen des Burgenlands und der Stadt Wien zugute.

Starke Sache: Die Fans in Ritzing werden die Dacia Vikings am 29. April live im Mittelburgenland sehen. | zVg/nutville.at

Sportlich geht es dabei bereits ab 12 Uhr zwischen den Dacia Vikings und dem finnischen Meister Helsinki Roosters zur Sache. Um 16 Uhr folgt dann das zweite Spiel zwischen den Pannonia Eagles und den Sonic Wall Rangers II – eine Partie in der AFL Division II.

Den Besuchern wird neben der Action am Spielfeld aber auch ein typischer „American Day“ mit buntem Showprogramm für die ganze Familie geboten. Neben kulinarischen Schmankerln werden die Vikings Cheerleaders (Staatsmeister 2018) für Freude sorgen. Stimmung macht Platzsprecher Michael „The Voice“ Holub, ebenso wie DJ „Frozen“ Fritz.

Im Zuge des Rahmenprogramms können interessierte Mädchen und Burschen übrigens die Möglichkeit nutzen, Football und Cheerleading selbst interaktiv auszuprobieren.

Auf den Geschmack gekommen? Dann vorbeischauen und einen tollen tag im Sinne des American Footbal genießen!

| BVZ

Infos zur Charity Bowl

Sonntag, 29. April

Open Gates: 10 Uhr

11 bis 12 Uhr: Aufwärmen der Dacia Vikings und der Helsinki Roosters im Stadion

12 Uhr: Kick Off Dacia Vikings - Helsinki Roosters

16 Uhr: Kick Off Pannonia Eagles - Rangers II (AFL Meisterschaftsspiel Division II)

Tickets im Vorverkauf oder an der Tageskasse

Wer sich Karten für die Charity Bowl sichern will, kann das im Vorverkauf über Wien Ticket oder direkt im Sonnenseestadion Ritzing (Restaurant AutBack) tun.

Am Event-Tag haben die Tageskassen ab zehn Uhr geöffnet.