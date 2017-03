In Vierer-Pool 8 unterlag er dem favorisierten Alex Noren mit 2 und 3. Der Schwede führt mit zwei Siegen die Gruppe an.

Das letzte Gruppenspiel steigt am Freitag gegen den Thailänder Thongchai Jaidee, der so wie Wiesberger bei einem Sieg und einer Niederlage hält. Nur die Sieger der 16 Gruppen kommen bei dem mit 9,75 Mio. Dollar dotierten Event in die K.o-Phase weiter.