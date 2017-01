21 Pflichtspiele haben die Spieler der Redwell Gunners bereits in den Beinen – davon wurden bis jetzt nur sechs verloren, vier davon im FIBA Europe Cup. „Zu diesem Zeitpunkt der Saison hätten wir uns nicht erwartet, dass wir bereits so gut drauf sind“, freut sich Manager Andreas Leitner über die aktuelle Form der „jüngsten Gunners-Mannschaft aller Zeiten“.

„Junge Wilde“ haben bereits 14 Siege

Mit einem Durchschnittsalter von knapp 21 Jahren misschen die Redwell Gunners derzeit nämlich auch die Admiral Basketball Bundesliga auf – nach 14 Spielen liegt der regierende Meister und Cupsieger bereits zwei Siege vor dem ersten Verfolger, den Gmunden Swans. „Vielleicht ist die Jugend des Teams gar kein so großer Nachteil, weil die Regenerationsphasen nicht so lange dauern“, analysiert Leitner.

Tatsächlich war es auch im letzten Meisterschaftsduell gegen Kapfenberg so, dass die „jungen Wilden“ von Oberwart den „Schlafwagen-Express“ von Bulls-Headcoach Michael Schrittwieser in der zweiten Halbzeit einfach mit viel Energie förmlich überrannten. „Die hohe Intensität in der Verteidigung und die schnellen Angriffe sind unser Erfolgsgeheimnis“, weiß Leitner um die Stärken seiner Mannschaft Bescheid.

Das nächste Spiel der Redwell Gunners findet heute, Mittwoch, um 19 Uhr gegen Apoel Nikosia in Oberwart statt. Die Zyprioten liegen so wie die Gunners in der Tabelle der Gruppe M des FIBA Europe Cups punktelos an letzter Stelle. In der Admiral Basketball Bundesliga geht es am Sonntag (17 Uhr) auswärts gegen Wien weiter.