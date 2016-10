WBC Wels hat das "Triple" der Gunners Oberwart in der Basketball-Bundesliga verhindert. Der Vizemeister setzte sich am Sonntag im Supercup in Oberwart mit 71:68 (51:36) durch. Oberwart hatte 2015/16 das Double aus Cup und Meisterschaft geholt. Die Gastgeber gerieten nach der 18:16-Führung (5.) deutlich in Rückstand, glichen aber noch zum 61:61 (28.) aus. Das Finish gehörte jedoch den Welsern.

Ergebnis Basketball-Supercup der Herren: Gunners Oberwart - WBC Wels 68:71 (36:51). Beste Werfer: McNealy 22, Jackson 16 bzw. Chan und Payton je 18