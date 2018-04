Mistelbach - Jennersdorf, Freitag, 19 Uhr:

Wenn am Freitag das erste Spiel des Halbfinales startet, dann sind die Blackbirds sicher der krasse Außenseiter. Trotzdem rechnet sich die Mannschaft von Headcoach Daniel Müllner und Obmann Karl Baldauf eine kleine Chance auf eine Überraschung aus. Immerhin reisen sie nicht alleine nach Niederösterreich, sie werden von rund 50 Fans, die in einem Bus nachfolgen, angefeuert.

Obmann Karl Baldauf meint zum ersten Spiel in der Best-of-three-Serie: „Wir haben mit dem Erreichen der Play-off-Spiele zwar unser Saisonziel geschafft, nach dem Sieg im Viertelfinale gegen St. Pölten aber Lust auf mehr bekommen.“ Die Niederösterreicher sind von der Papierform her der Favorit, doch die Südburgenländer sind im Laufe der Saison immer mehr zu einer Top-Mannschaft zusammengewachsen.

Fans schaffen Heimspiel-Atmosphäre

„Wir sind für eine Überraschung immer gut, außerdem werden unsere Fans am Freitag in Mistelbach eine Heimspiel-Atmosphäre schaffen“, erklärt Baldauf abschließend. Die Abfahrt am Freitag findet um 16 Uhr beim Aktivpark in Güssing statt. Anmeldungen sind noch bis heute, Mittwoch, 19 Uhr, bei Manfred Feiertag unter 0664/5117462 möglich. „Begleitet unsere Mannschaft und macht das Spiel in Mistelbach zu einem Heimspiel“, fordert der Obmann die Basketball-Fans zur Mitfahrt auf.

Bei Mistelbach sieht dessen Trainer Martin Weissenböck den Druck ein wenig Schrumpfen. Im Viertelfinale rauszufliegen, hätte er nach einem erneut starken Grunddurchgang schwer verkraftet. „Jetzt darf man auch ausscheiden, aber wollen tun wir es nicht. Natürlich sind wir heiß auf das Finale, ich hätte gerne ein Finalspiel in Mistelbach. Und wir werden alles daran setzen“, macht Weissenböck den Burgenländern eine Kampfansage.